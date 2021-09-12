لبنان

بوشكيان من عنجر: لتعميم الجو الإيجابي في هذا الظرف

Lebanon 24
12-09-2021 | 09:12
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استقبلت بلدة عنجر، اليوم، وزير الصناعة جورج بوشكيان، الذي شارك الأهالي في احتفالية الذكرى ال82 لتأسيس البلدة وعيد الصليب والذكرى 106 لانتصار أهالي جبل موسى، في حضور النائب هاكوب ترزيان، الوزيرة السابقة فارتينيه أوهانيان، راعي الطائفة الأرمنية الأرثوذكسية في لبنان المطران شاهي بانوسيان، رئيس بلدية عنجر فارتكس خوشيان، رئيس بلدية برج حمود مارديك بوغوصيان، رئيس المجلس الأعلى للطائفة الأرمنية رافي سيسليان وحشد من أهالي عنجر.

وشدد بوشكيان على "المؤشرات الإيجابية التي لا تزال ترافق ولادة الحكومة الجديدة"، مؤكدا "ضرورة العمل جميعا من أجل تعميم الجو الإيجابي في هذا الظرف الذي يتطلب منا تضافر كل الجهود من أجل هذا الوطن والإنسان في لبنان، الذي يكفيه ما يعانيه من كوارث".

من جهتها، نوهت أوهانيان بتعيين بوشكيان على رأس وزارة الصناعة "وهو المعروف بجهوده الاقتصادية ونظافة كفه".

بدوره شكر بوشكيان الوزيرة أوهانيان "على كل ما قدمته في وزارة الشباب والرياضة، فكانت علامة فارقة ولها منا كل التقدير والاحترام".
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