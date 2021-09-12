30
o
بيروت
29
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
28
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
الحاج حسن: نحن أمام مشكلة انتهاء عقد تشغيل الآبار وشبكات مياه الشفة آخر أيلول
Lebanon 24
12-09-2021
|
09:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
التقى رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النيابي الدكتور حسين الحاج حسن في بعلبك وفد عمال تشغيل آبار وشبكة مياه الشفة، في حضور معاون مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" هاني فخر الدين وممثل وحدة النقابات في حركة "أمل" طلال أبو سلمان.
الحاج حسن
وقال الحاج حسن: "نلتقي اليوم كتكتل نواب بعلبك الهرمل مع المسؤولين المعنيين في حزب الله وحركة أمل عن ملف العلاقات مع المؤسسات الحكومية، حول قضية من القضايا الأساسية الناتجة من الإنهيارات الاقتصادية التي حصلت في لبنان، هي قضية تشغيل 44 بئرا وشبكات مياه الشفة في منطقة شرقي وشمالي بعلبك، الممتدة من بلدة الحلانية إلى رأس بعلبك، وهذا المشروع أتابعه شخصيا منذ أكثر من 10 سنوات، وكانت كل سنة تتم مناقصة تجديد أو مناقصة جديدة، وآخرها المناقصة قبل سنتين لعملية تشغيل الآبار وشبكات المياه وللاشراف على هذه العملية من ألفها إلى يائها، لتأمين المياه لما يقارب 40 قرية، ولكن هذه السنة نتيجة بعض العوامل، وإرباكات على المستوى الإداري داخل مؤسسة مياه البقاع، ونتيجة الوضع المالي والسياسي والإداري في الدولة، ينتهي عقد التشغيل آخر شهر أيلول الجاري".
وأشار إلى أنه "في حال عدم التوصل إلى حل هناك مشكلتان، الأولى مشكلة تأمين المياه لتلك القرى، والثانية مصير العمال الذين يعملون طيلة 18 سنة في هذا المشروع، والذين يتقاضون رواتب ضئيلة أي الحد الأدنى للأجور".
وتابع: "مع تشكيل الحكومة الجديدة، وبعد تحضير الملف، وبالتنسيق مع الزملاء نواب التكتل، سنتواصل مع وزير الطاقة والمياه ووزير المالية ومؤسسة مياه البقاع، لرؤية ماذا يمكن أن نفعل في هذا الملف".
وختم الحاج حسن: "رغم أن الصعاب كثيرة، سنواجهها مجتمعين وموحدين. كنا قبل قليل في اجتماع تربوي للبحث في قضايا التربية والتعليم في المنطقة ومستقبل المدارس للعام الدراسي المقبل، والتقينا أيضا وفد أهالي الطلاب الذين يكملون دراساتهم الجامعية في الخارج بشأن الدولار الطالبي، وهذه المعاناة الثالثة التي تابعناها اليوم".
تابع
الأكثر قراءة
عراك داخل وزارة الخارجية وهذه هي التفاصيل (صور وفيديو)
Lebanon 24
عراك داخل وزارة الخارجية وهذه هي التفاصيل (صور وفيديو)
11:00 | 2021-09-13
13/09/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام صادمة عن واقع اقتصاد لبنان.. ومؤسسة بارزة على شفير الهاوية
Lebanon 24
أرقام صادمة عن واقع اقتصاد لبنان.. ومؤسسة بارزة على شفير الهاوية
12:00 | 2021-09-13
13/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
Lebanon 24
معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
14:33 | 2021-09-13
13/09/2021 02:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... تغيير رمز الاتصال في هذه المناطق (صور)
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... تغيير رمز الاتصال في هذه المناطق (صور)
13:54 | 2021-09-13
13/09/2021 01:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين قد تتوفّر الخميس على السعر الجديد
Lebanon 24
البنزين قد تتوفّر الخميس على السعر الجديد
17:38 | 2021-09-13
13/09/2021 05:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2021-09-14
الفشل ممنوع.. حكومة ميقاتي تبدأ مهمة وقف الانهيار
08:07 | 2021-09-14
يمق تسلم أوراق سيارتي الإطفاء من اللواء خير
07:45 | 2021-09-14
حواط قدم الى مشلب تصريحا أخيرا عن الذمة المالية
07:35 | 2021-09-14
الادانات مستمرة لكلام وهاب الأخير
07:15 | 2021-09-14
لجنة الصحة وافقت على ادخال تعديلات على اقتراح افادة الاطباء من الضمان الصحي بعد الـ64
07:02 | 2021-09-14
بري عرض الاوضاع مع السفيرة الفرنسية وتلقى برقيات من السيسي والكاظمي
فيديو
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
14/09/2021 15:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
14/09/2021 15:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
05:00 | 2021-09-11
14/09/2021 15:20:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact