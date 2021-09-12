11 حالة وفاة بكورونا.. فكم بلغ عدد الإصابات؟

أعلنت وزارة العامة العامة عن تسجيل 785 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط من العام الفائت إلى 613498.

كما وسجل لبنان 11 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8192.