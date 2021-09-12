لبنان

11 حالة وفاة بكورونا.. فكم بلغ عدد الإصابات؟

Lebanon 24
12-09-2021 | 09:32
A-
A+
Doc-P-863026-637670614038297599.jpg
Doc-P-863026-637670614038297599.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة العامة العامة عن تسجيل 785 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء في شباط من العام الفائت إلى 613498. 
كما وسجل لبنان 11 حالة وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8192. 
 
مواضيع ذات صلة
"كورونا" لبنان... 10 حالات وفاة جديدة وهذه حصيلة الاصابات اليومية (صورة)
lebanon 24
14/09/2021 15:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
12 حالة وفاة بـ"كورونا" في لبنان... ما جديد الاصابات اليومية؟ (صورة)
lebanon 24
14/09/2021 15:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
عدد وفيات كورونا في لبنان يتزايد.. ماذا عن الإصابات؟
lebanon 24
14/09/2021 15:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
15 حالة وفاة جديدة بـ"كورونا" في لبنان... ماذا عن حصيلة الاصابات اليومية؟
lebanon 24
14/09/2021 15:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24

كورونا

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-09-14
08:07 | 2021-09-14
07:45 | 2021-09-14
07:35 | 2021-09-14
07:15 | 2021-09-14
07:02 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website