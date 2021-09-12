حريق كبير في أحراج صنوبر وسنديان في هذه المنطقة

اندلع بعد ظهر اليوم، حريق كبير في أحراج صنوبر وسنديان في بلدة رحبة.

وبسبب شدة النيران واتساع رقعتها، طلب مركز عيات في الدفاع المدني المساندة من مراكز عكار العتيقة وخريبة الجندي وحلبا، حيث وصلت ثلاث سيارات اطفاء اضافة الى سيارة من مركز بزبينا. كما يشارك عدد من صهاريج المياه التابعة لبلدية رحبة بإخماد النيران.