لبنان

الجيش: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

Lebanon 24
12-09-2021 | 10:29
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 صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
"ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من تاريخ 12 / 9 / 2021 ولغاية 17 / 9 / 2021، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية مزرعة حنوش- حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.

وستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 10 و 28 /9 /2021 ما بين الساعة 17.00 حتى الساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.

كذلك ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 10 / 9 /2021 ولغاية 25 / 9 /2021 ما بين الساعة 8.00 حتى الساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: حامات، العاقورة، وطى الجوز، كفرفالوس، بولونيا، فيطرون، عين سعادة، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية.

كما ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 7 /9 /2021 ولغاية 17 /9 /2021 ما بين الساعة 6.00 والساعة 15.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني - كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة.

وستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 1 / 9 / 2021 ولغاية 30 / 9 / 2021 ما بين الساعة 7.00 حتى الساعة 24.00، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق: السمرلاند- الجناح، الكرنتينا، العاقورة- أفقا- اللقلوق، بولونيا،الشواكير- المنشآت، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية" .
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