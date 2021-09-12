إخماد حريق في حلبا

إندلع حريق بالقرب من المنازل في مدينة حلبا، إلتهم أعشابا يابسة، وامتد بفعل الرياح ليطال أشجارا حرجية وأخرى مثمرة، وسارع الأهالي خوفا من وصول الحريق الى منازلهم الى تطويقه بمعداتهم البدائية وإخماده، وعند الإنتهاء وصلت إطفائيتان تابعتان للدفاع المدني كانتا في مهمة أخرى، وعمل عناصرها على تبريد المكان خوفا من إشتعاله مجددا بسبب سرعة الرياح.