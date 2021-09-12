لبنان

إخماد حريق في حلبا

Lebanon 24
12-09-2021 | 10:36
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 إندلع حريق بالقرب من المنازل في مدينة حلبا، إلتهم أعشابا يابسة، وامتد بفعل الرياح ليطال أشجارا حرجية وأخرى مثمرة، وسارع الأهالي خوفا من وصول الحريق الى منازلهم الى تطويقه بمعداتهم البدائية وإخماده، وعند الإنتهاء وصلت إطفائيتان تابعتان للدفاع المدني كانتا في مهمة أخرى، وعمل عناصرها على تبريد المكان خوفا من إشتعاله مجددا بسبب سرعة الرياح.
 
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