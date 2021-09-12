استياء روسي من كلام وهاب عن الروسيات والدعارة.. والأخير يوضح لـ"لبنان24"

استنكرت مصادر في السفارة الروسية ببيروت بشدة كلام الوزير السابق وئام وهاب عبر حوار تلفزيوني، والذي تناول فيه المواطنات الروسيات بشكل مسيء لهن ولمجتمهن وبلدهن وذلك في معرض سرده لنكتة قالها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "اذا حددنا أن لبنان دولة دعارة علينا أن نأتي بعشرة الاف من الروسيات والاوكرانيات للعمل فيه".

وطلبت مصادر السفارة من الخارجية اللبنانية إصدار موقف واضح يدين ما ذكره السيد وهاب، أمام الرئاسة الاولى، من عبارات بعيدة عن اخلاقيات الشعب اللبناني.

واشارت مصادر السفارة إلى أنّ "الروسيات هُنّ عاملات ومربيات وأمهات وأخوات وزوجات منحنَ كل شيء لوطن عظيم ولرجال تجندوا في سبيل الكرامات وسقطوا شهداء وجرحى في مواجهة الارهاب من اجل تحرير الشرق من داعش ودعاراته".

بدوره، قال وهاب في اتصال مع "لبنان24": " لم نقصد الإساءة بقدر ما قصدنا ما تتمتع به روسيا وأوكرانيا من جمال فتّان. أما بالسياسة، فروسيا حليفة لنا والموضوع يجب وضعه في إطاره بحيث التشبه بالجمال والذوق الروسي".