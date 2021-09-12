صورة مُعبرة.. جندي لبناني يطمئنّ على سيدة تعرضت لإطلاق نار إسرائيلي

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورةً تُظهر جندياً في الجيش اللبناني يقف إلى جانب سيّدة مُسنة كان جنود العدو الإسرائيلي أطلقوا النار فوق رأسها لترهيبها، وذلك أثناء جمعها النباتات في محلة كروم الشراقي المحاذية للحدود الفاصلة في خراج بلدة ميس الجبل.



ويبدو في الصورة الجندي وهو يحيط بالسيدة ويطمئن عليها أثناء قيامها بغسل وجهها بالماء داخل أحد الحقول، وذلك بعد وقوع الحادثة معها.