الجميّل التقى في مصر وزير البترول والثروة المعدنية

يزور رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل القاهرة حيث يلتقي عدداً من المسؤولين لمناقشة ملفات تهم البلدين.وقد التقى الجميّل اليوم وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا واستمع منه الى آخر تطورات ملف استجرار الغاز المصري الى لبنان عبر الأردن وسوريا بكل أبعاده التقنية والسياسية كما لفت الجميّل الى بعض العراقيل التي يمكن أن تظهر لاحقاً وسبل معالجتها.وشكر الجميّل للوزير المصري اهتمام بلاده بلبنان وبذل الجهد لمساعدة اللبنانيين على الخروج من الأزمة التي يعانون منها لاسيما على صعيد الكهرباء.