يزبك: سنأتي ببواخر المحروقات وسنعمل لرفع الظلم عن شعبنا

أحيا "حزب الله" ذكرى أربعينية الدكتور محمد أيوب وعلي شبلي اللذين قضيا في حادث خلدة، خلال احتفال تأبيني أقامه الحزب في حسينية "الوعد الصادق" في بلدة بوداي، في حضور الوكيل الشرعي العام للامام الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك، النائب علي المقداد، الوزير السابق حمد حسن، مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" الدكتور حسين النمر، رؤساء اتحادات بلدية وبلديات ومخاتير وفاعليات سياسية ودينية واجتماعية.وفي كلمته، اعتبر يزبك أنّ "انهيار الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي وصلنا إليه في لبنان، هو نتيجة الفساد المتراكم لأولئك الذين كانوا يخدمون أعداء الوطن، من حيث يشعرون أو لا يشعرون".ورأى أنه "بعد خطاب الأمين العام السيد حسن نصرالله في العاشر من محرم وإعلانه تحرك أول باخرة تحمل المازوت إلى لبنان، تحركت أميركا من خلال سفارتها، وفتحت المجال أمام اللبنانيين بأن يتحدثوا إلى السوري والمصري والأردني، لاستجرار الكهرباء والغاز، وذهب وفد الحكومة المستقيلة إلى سوريا، وكسر هذا الحاجز ببركة هذا الموقف الذي أكد أننا لن نترك أهلنا ولن نترك شعبنا يذل على المحطات، وإنما سنعمل بكل جهد لرفع هذا الحصار، وسنأتي ببواخر المحروقات، ولن نتأخر عن القيام بواجب وقوفنا إلى جانب الناس، وسنعمل من أجل رفع الحيف والظلم عن أهلنا وشعبنا".وختم يزبك: "كنا دائما نحرص ونطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة، لأن الوضع في لبنان في ظل غياب الحكومة يعني الفوضى، والحمد لله حصلت الولادة يوم الجمعة بعد 13 شهرا، فليتحمل المسؤولون مسؤولياتهم من أجل كفكفة بعض الدموع ومساعدة الناس المحتاجين، وإننا بالإرادة والعزيمة نستطيع أن نغير كل شيء، المهم التوافق وأن نكون إلى جانب بعضنا البعض".