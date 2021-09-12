لبنان

إرجاء جلسة لجنة المال إلى موعد لاحق بسبب وفاة والد كنعان

Lebanon 24
12-09-2021 | 12:14
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أرجئت جلسة لجنة المال والموازنة التي كانت مقررة غداً الاثنين الى موعد لاحق، وذلك بسبب وفاة والد رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان، ومواصلة تقبل التعازي في منزل العائلة في قرنة شهوان طوال اليوم.
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إبراهيم كنعان

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