الامطار بدأت تتساقط.. والضباب يغطي هذه المناطق

بدأت الأمطار تتساقط في عدد من القرى الشمالية لا سيما في مناطق الضنية وعكّار بعد أن تحول الجو إلى غائم جزئياً مصحوبا برياح باردة نسبياً مع تكوّن طبقات من الضباب على الجبال ما تسبب بسوء رؤية لدى المواطنين وخصوصاً لسالكي الطرقات الجلبية.كما حذرت مصلحة الاحوال الجوية جميع المواطنين القيادة بتمهل على الطرقات منعاً من حدوث إنزلاقات وحوادث سير.