لبنان

الامطار بدأت تتساقط.. والضباب يغطي هذه المناطق

Lebanon 24
12-09-2021 | 12:46
A-
A+
Doc-P-863072-637670729328447467.jpg
Doc-P-863072-637670729328447467.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت الأمطار تتساقط في عدد من القرى الشمالية لا سيما في مناطق الضنية وعكّار بعد أن تحول الجو إلى غائم جزئياً مصحوبا برياح باردة نسبياً مع تكوّن طبقات من الضباب على الجبال ما تسبب بسوء رؤية لدى المواطنين وخصوصاً لسالكي الطرقات الجلبية. 

كما حذرت مصلحة الاحوال الجوية جميع المواطنين القيادة بتمهل على الطرقات منعاً من حدوث إنزلاقات وحوادث سير.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-09-14
08:07 | 2021-09-14
07:45 | 2021-09-14
07:35 | 2021-09-14
07:15 | 2021-09-14
07:02 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website