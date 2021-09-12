"التوحيد العربي" يوضح ما قصده وهاب عن "الدعارة" والروسيّات

أصدرت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي" بياناً، تعليقا على ما نقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن رئيس الحزب وئام وهاب خلال مقابلة تلفزيونية، وكلامه عن الموضوع الروسي والأوكراني، جاء فيه:



"إن ما قصده رئيس الحزب في الموضوع الروسي والأوكراني هو الجمال الروسي والأوكراني وليس أي شيء آخر؛ فنحن من جهتنا نقدر نضال الروسيات عبر التاريخ في مواجهة الاحتلال النازي، وصولا إلى الحروب التي خاضتها روسيا في سوريا وعلى صعيد كل العالم".



ووصف البيان الروسيات بـ"النساء من الدرجة الأولى، فهن يستحقن إعجابنا وحبنا وقد تبوأن أعلى المراكز في مؤسسات الدولة والجيش والمجتمع الروسي".



وختم البيان: "كل التقدير والاحترام لكل من المرأة الروسية والأوكرانية، وإن تطلب الأمر منا تقديم اعتذار إذا ما كان كلام الوزير وهاب قد فهم في غير قصده، فاقتضى التوضيح".

مصادر السفارة الروسية استنكرت كلام وهاب



وكانت مصادر في السفارة الروسية ببيروت استنكرت بشدة كلام وهاب عبر حوار تلفزيوني، والذي تناول فيه المواطنات الروسيات بشكل مسيء لهن ولمجتمهن وبلدهن وذلك في معرض سرده لنكتة قالها لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون: "اذا حددنا أن لبنان دولة دعارة علينا أن نأتي بعشرة الاف من الروسيات والاوكرانيات للعمل فيه".

وطلبت مصادر السفارة من الخارجية اللبنانية إصدار موقف واضح يدين ما ذكره السيد وهاب، أمام الرئاسة الاولى، من عبارات بعيدة عن اخلاقيات الشعب اللبناني.



واشارت مصادر السفارة إلى أنّ "الروسيات هُنّ عاملات ومربيات وأمهات وأخوات وزوجات منحنَ كل شيء لوطن عظيم ولرجال تجندوا في سبيل الكرامات وسقطوا شهداء وجرحى في مواجهة الارهاب من اجل تحرير الشرق من داعش ودعاراته". وطلبت مصادر السفارة من الخارجية اللبنانية إصدار موقف واضح يدين ما ذكره السيد وهاب، أمام الرئاسة الاولى، من عبارات بعيدة عن اخلاقيات الشعب اللبناني.واشارت مصادر السفارة إلى أنّ "الروسيات هُنّ عاملات ومربيات وأمهات وأخوات وزوجات منحنَ كل شيء لوطن عظيم ولرجال تجندوا في سبيل الكرامات وسقطوا شهداء وجرحى في مواجهة الارهاب من اجل تحرير الشرق من داعش ودعاراته".