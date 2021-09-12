لبنان

أصحاب المحطات: على الأجهزة الأمنية التدخل لضبط الأوضاع لدينا

Lebanon 24
12-09-2021 | 13:28
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قال أمين سر نقابة اصحاب المحطات حسن جعفر واعضاء النقابة أن "أكثر من 3 اسابيع مرت على تردّي الأوضاع وتفلّتها بشكل دراماتيكي في محطات المحروقات على كافة الاراضي اللبنانية بسبب عدم تواجد القوى الامنية في المحطات كالسابق، علما أن اكثر من 90% من المحطات في الاراضي اللبنانية اقفلت ابوابها بسبب عدم تسلمها المحروقات من الشركات المستوردة بسبب نفاد الكمية وعدم فتح اعتمادات مصرفية جديدة".

وأوضح اصحاب المحطات أن "دورهم يقتصر فقط على توفير المحروقات"، مؤكدين أن "ليس لديهم أي دور يتعلق بالتدقيق في استعمال المواد ومنع الاحتكار والتهريب والسوق السوداء والتحقق من هوية كل الزبائن".
 
ولكي تتابع عملها، طلب أصحاب محطات المحروقات بشكل عاجل، وابتداء من صباح يوم الغد، من الأجهزة الأمنية اللبنانية كافةً بما فيها الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، أن تتدخل وتقوم بكل ما يجب لضبط الأوضاع التي خرجت عن السيطرة تماماً، لكي تستمرّ المحطات بتوفير المحروقات للمواطنين ولكي لا تُضطر المحطات مُكرهة الى تعليق عملها.
 
 
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