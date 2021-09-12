جميل السيّد يغرّد عن البنزين.. هذا ما قاله عن الدعم

غرّد النائب جميل السيد عبر "تويتر" قائلاً: "طوابير البنزين إلى متى؟! حتى الآن السعر الرسمي للبنزين 135 ألف ليرة و 125 للمازوت، الحكومة ومصرف لبنان سيوقفان الدعم، وإذا رُفع الدعم سيصبح البنزين بحوالي 400 ألفاً والمازوت 360 ألفاً! يعني ما يجري اليوم هو عملية مدروسة لتعويدك على السعر الجديد، وإنتَ بين ذُلّ الطابور ونار السعر".