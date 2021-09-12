لبنان

تغريدات باسم وزير الطاقة الجديد تهزّ مواقع التواصل.. ما حقيقتها؟

Lebanon 24
12-09-2021 | 13:44
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لتغريدات من حسابٍ يحمل اسم وزير الطاقة الجديد وليد فياض.
وفي إطار البحث، فقد تبيّن أن هذه التغريدات مُفبركة ومنسوبة إلى فياض الذي لا يملك حساباً بهذا الإسم على "تويتر". كذلك، فإن الحساب الذي ينشر هذه التغريدات ليس رسمياً ولا يعود إلى فياض شخصياً. 
  
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