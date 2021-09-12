أرسلان: سنمنح الثقة للحكومة بعيداً عن المزايدات

قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان أنّ "تكتل ضمانة الجبل سيمنع الثقة للحكومة بعيداً عن المزايدات"، وأضاف: "نتمنى نجاح الحكومة لانقاذ البلد مما هو فيه ولبنان لم يعد يتحمل مراهنات جديدة".
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال أرسلان: "وضع الحقائب الحكومية لا نُحسد عليها والمسألة لا حقائب ولا حكومات ولكن نحن نعيش أزمة نظام".
وعلى صعيد آخر، قال أرسلان: "تم تفويت توحيد مشيخة عقل الموحدين الدروز والهيئة الروحية للطائفة غير موافقة ولم يتم التشاور معها وهذا ما ينقض اتفاق خلدة، وما زلنا على موقفنا بأن الشيخ ناصر الدين الغريب هو شيخ عقل الموحدين الدروز ونحن من أنصار الوحدة والتوحد ضمن الطائفة".