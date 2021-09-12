أرسلان: سنمنح الثقة للحكومة بعيداً عن المزايدات

قال رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان أنّ "تكتل ضمانة الجبل سيمنع الثقة للحكومة بعيداً عن المزايدات"، وأضاف: "نتمنى نجاح الحكومة لانقاذ البلد مما هو فيه ولبنان لم يعد يتحمل مراهنات جديدة".



وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال أرسلان: "وضع الحقائب الحكومية لا نُحسد عليها والمسألة لا حقائب ولا حكومات ولكن نحن نعيش أزمة نظام".