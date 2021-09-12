لبنان

حريق رحبة مستمر.. النيران تتمدّد وصعوبات كبيرة في إخمادها

Lebanon 24
12-09-2021 | 15:25
A-
A+
Doc-P-863097-637670825865346902.jpg
Doc-P-863097-637670825865346902.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ما زالت النيران مندلعة في ضهر بلدة رحبة بعد أن شبت منذ ساعات الصباح الأولى، وقد ساهمت سرعة الرياح بتمدد النيران بشكلٍ سريع في أراض مليئة بأشجار الصنوبر وغيرها من الأشجار والتي اقتربت إلى خراج بلدات إيلات والحويش والقريات. 

ويعمل مركز عيات بالدفاع المدني على إخماد النيران وقد طلب مساندة من المراكز المجاورة في عكار العتيقة وحلبا وخريبة الجندي، كما وتطوعت أيضاً صهاريج مدنية لمساندة الدفاع المدني.
 
ويواجه رجال الإطفاء صعوبة بإخماد الحرائق نظراً لوعورة الطريق والرياح، وقد طالب الأهالي الأجهزة المعنية بضرورة التدخل السريع لإخماد النيران.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-09-14
08:07 | 2021-09-14
07:45 | 2021-09-14
07:35 | 2021-09-14
07:15 | 2021-09-14
07:02 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website