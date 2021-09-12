لبنان

هذا ما قاله وزير التربية عن العام الدراسي الجديد

Lebanon 24
12-09-2021 | 15:36
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أبدى وزير التربية عبّاس الحلبي استعداده وسعيه لتأمين مستلزمات اطلاق العام الجديد في التعليم الحضوري، مشيراً الى ان المشاكل التي قد تعترض العام الدراسي الجديد مشاكل مادية حصرا والبحث في كيفية تأمين مستلزمات هذا العمل.
الحلبي وفي حديث للـLBCI قال: لا يمكن ارتكاب خطيئة بحقّ طلابنا وتركهم سنة اخرى في البيت.
وفي ما يتعلق بموضوع الجامعة اللبنانية والتعيينات قال: ملف الجامعة اللبنانية والتعليم العالي يحتاج الى استراتيجية جديدة  وسأسعى لاعادة التألق للجامعة اللبنانية لأنها تستحق، وسأبذل كل الجهود لتعيينات في الجامعة اللبنانية تكون على قدر انتظار اللبنانيين.
 
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