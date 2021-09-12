لبنان

وزير البيئة: يجب أن نعيد الأمل للبنانيين

Lebanon 24
12-09-2021 | 15:42
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لفت وزير البيئة ناصر ياسين الى وجود 24 وزيراً يجب أن يعملوا على عودة الأمل للبنانيين قبل أن نصل إلى الارتطام الكبير ويجب أن نعمل كفريق واحد، مشدداً على ان هدف الحكومة هو إدارة الازمة بعد الفراغ الحكومي لـ 13 شهراً .
وتمنى ياسين في حديث عبر "الجديد" أن يكون هناك إدارة سليمة لرفع الدعم، لا سيما وان الدعم غير المنظم تسبب بالاحتكار والفوضى.
 
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