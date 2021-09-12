بوشكيان: المطلوب العمل معاً من اجل معالجة أزماتنا المعيشية والاقتصادية

واصل وزير الصناعة جورج بوشكيان استقبال الوفود الرسمية والشعبية في دارته في كساره، مهنئة بتوليه وزارة الصناعة، وفي مقدم المهنئين النواب ميشال ضاهر، محمد القرعاوي، هاكوب ترزيان، راعي ابرشية زحلة والبقاع للطائفة المارونية المطران جوزف معوض على رأس وفد من الآباء، النائب والوزير السابق إيلي ماروني، وحشد من رؤساء البلديات والمخاتير والفاعليات الزحلية.ونوه بوشكيان بـ"المؤشرات الإيجابية التي ترافق إعلان الحكومة الجديدة يضاف اليها الترحيب الدولي والعربي"، مؤكداً "ان التضامن اللبناني الداخلي والتوقف عن الصراعات السياسية كفيل بوقف الانهيار والمطلوب العمل معا جميعا من اجل معالجة جدية لازماتنا المعيشية والاقتصادية".