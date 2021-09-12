الحاج حسن: هناك معبر واحد للبنان مع العالم العربي

لفت وزير الزراعة عباس الحاج حسن الى ان التعقيدات التي كانت تحول دون تأليف الحكومة، هي محض داخلية على وقع تمنيات خارجية لتسهيل تشكيل الحكومة، مشدداً على ان الدور الفرنسي- الإيراني أساسي في ولادة الحكومة وحلّ العراقيل الداخلية.الحاج حسن وفي حديث عبر الجديد، لفت الى ان هناك معبر واحد للبنان مع العالم العربي وهو عبر الخاصرة السورية.