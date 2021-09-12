لبنان

الحاج حسن: هناك معبر واحد للبنان مع العالم العربي

Lebanon 24
12-09-2021 | 16:20
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لفت وزير الزراعة عباس الحاج حسن الى ان التعقيدات التي كانت تحول دون تأليف الحكومة، هي محض داخلية على وقع تمنيات خارجية لتسهيل تشكيل الحكومة، مشدداً على ان الدور الفرنسي- الإيراني أساسي في ولادة الحكومة وحلّ العراقيل الداخلية.
الحاج حسن وفي حديث عبر الجديد، لفت الى ان هناك معبر واحد للبنان مع العالم العربي وهو عبر الخاصرة السورية.
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