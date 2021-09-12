الدولار "يتراجع" في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم

سجل سعر الدولار في السوق الموازية انخفاضاً طفيفاً، مساء اليوم الأحد، إذ بلغ 16225 ليرة لبنانية للمبيع و 16275 ليرة لبنانية للشراء.

يُشار إلى تسعيرة الدولار تراوحت عصر اليوم بين 16250 و16300 ليرة لبنانية.