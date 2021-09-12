لبنان

الخليل: حكومة ميقاتي هي الفرصة الأخيرة

Lebanon 24
12-09-2021 | 16:44
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غرد النائب انور الخليل عبر حسابه على "توتير" قائلاً: "‏حكومة الرئيس ميقاتي هي الفرصة الأخيرة لنخرج من قعر جهنم التي اوصلتنا إليه سياسات العهد. فلنضع خلافاتنا جانبا ونشبك الأيدي معا لندعم مسيرة الانقاذ التي وعد الرئيس ميقاتي بها. دموعه صادقة، المهمة ليست بسهلة، فلنساعد جميعا في ازالة كابوس الاذلال والافقار والهجرة الجماعية عن شعبنا الصابر".
 
 
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