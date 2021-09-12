مُرتضى هنأ المخرجة ديوان لنيلها جائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية الدولي

نوه وزير الثقافة محمد مرتضى بالإنجاز الجديد للروائية والمخرجة اللبنانية-الفرنسية السيدة Audrey Diwan، وهو فيلم "L'évènement" الذي حازت عنه جائزة Le Lion d'or، في مهرجان Venise الدولي 2021.يذكر أن الفيلم مستوحى من قصة دارت أحداثها في فرنسا، في ستينات القرن الماضي، تتمحور حول حمل فتاة قاصر وما تتعرض له إذ تسعى للإجهاض سرا.وفيلم L'évènement، هو ثاني تجربة على صعيد الإخراج ل Audrey Diwan بعد فيلم Mais vous êtes fous الذي أنجزته عام 2019 وتناول موضوع الإدمان.وأكد مرتضى أن "كل إنجاز جديد للبناني في الانتشار هو إنجاز لكل لبنان وترسيخ لشأنه عالميا، إذ يتحدى محاولات طمس اسم بلدنا ودوره الفكري والابداعي". فهنيئا بهذا الانجاز وإلى الامام!".