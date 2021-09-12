لبنان

إنجاز البيان الوزاري لن يستغرق وقتاً طويلاً

Lebanon 24
12-09-2021 | 17:00
A-
A+
Doc-P-863119-637670880936066681.jpg
Doc-P-863119-637670880936066681.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مصادر وزارية لـ"السياسة" الكويتية أن "إنجاز البيان الوزاري لن يستغرق وقتاً طويلاً، وسيكون شبيهاً ببيان الحكومة السابقة، ومن أجل الإسراع بنيل الثقة التي ستؤمنها غالبية الكتل النيابية، وهو ما تم الاتفاق عليه قبل التأليف".
المصدر: السياسة الكويتية
مواضيع ذات صلة
قرداحي: نريد نفحة أمل من الاعلاميّين لأنّ لبنان يحتاج الى جهود الجميع وقبل تشكيل الحكومة بدأ الانتقاد وتمنّوا لنا التوفيق
lebanon 24
14/09/2021 15:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة اللبنانية الجديدة أفضل من "لا حكومة"
lebanon 24
14/09/2021 15:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة اللبنانية تنطلق من أرضية "لزجة"... ونضوب للاحتياطي الأجنبي
lebanon 24
14/09/2021 15:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
طلال ارسلان : سنمنح الثقة للحكومة بعيداً عن المزايدات ونتمنى نجاح الحكومة لانقاذ البلد مما هو فيه ولبنان لم يعد يتحمل مراهنات جديدة (الجديد)
lebanon 24
14/09/2021 15:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-09-14
08:07 | 2021-09-14
07:45 | 2021-09-14
07:35 | 2021-09-14
07:15 | 2021-09-14
07:02 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website