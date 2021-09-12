قالت مصادر وزارية لـ"السياسة" الكويتية أن "إنجاز البيان الوزاري لن يستغرق وقتاً طويلاً، وسيكون شبيهاً ببيان الحكومة السابقة، ومن أجل الإسراع بنيل الثقة التي ستؤمنها غالبية الكتل النيابية، وهو ما تم الاتفاق عليه قبل التأليف".