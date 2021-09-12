"المخابرات" أوقفته.. هذه هوية الشخص الذي حاول التسلل إلى فلسطين المحتلة

ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن دورية من مخابرات للجيش ألقت القبض على شخص من التابعية السورية في سهل مرجعيون، كان يحاول التسلل الى فلسطين المحتلة واقتادته الى مكتب المخابرات في مرجعيون للتحقيق معه.وساهمت عملية التسلل هذه في استنفار عسكري إسرائيلي عند الحدود مع لبنان، إذ أعلن جيش العدو أنّه جرى رصد محاولة تسلّل من منطقة المطلّة في لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وفور وصول قوات الجيش الإسرائيلي إلى المكان ابعتد الشخص المشتبه به باتجاه الداخل اللبناني.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على "تويتر": "رصدت استطلاعات جيش الدفاع قبل قليل مشتبهًا فيه يتسلق على السياج الأمني من لبنان الى الأراضي الإسرائيلية في منطقة بلدة المطلة حيث هرعت قوات الجيش للمكان وفور وصولها ابتعد المشتبه فيه إلى داخل الأراضي اللبنانية".