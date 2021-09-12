بو حبيب شدّد على أهمية النهوض بالعلاقات اللبنانية الخليجية

قال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب لـ "السياسة" الكويتية أنه "أكد لنظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر، خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما، على ضرورة التعاون بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات اللبنانية- الكويتية، وتحسينها على أفضل ما يرام، وأكثر مما هي قوية"، مشدّداً على أهمية النهوض بالعلاقات اللبنانية -الخليجية على كل المستويات.