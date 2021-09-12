لبنان

البيان الوزاري لن يتضمّن مطوّلات

Lebanon 24
12-09-2021 | 17:23
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أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أنه "مع تأليف لجنة صياغة البيان الوزاري في مجلس الوزراء اليوم، فإن العمل ينصبّ على إعداد بيان محكم لا يحمل عناوين فضفاضة لأنه يقتصر على خطط تحمل صفة الإنقاذ المالي والمعيشي".
ولفتت إلى أن "الرئيس ميقاتي أبلغ المعنيين أن هذا البيان لن يتضمن مطولات"، موضحة أن "هناك أفكارا عمل عليها تصلح لأن تكون مسودة بيان وزاري".
وافادت أن "جلسة تعارف تسود اليوم بين الوزراء وقد تتخللها كلمات ترحيبية لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة" مشيرة إلى ان "الطابع البروتوكولي يغلب على أولى اجتماعات الحكومة انطلاقا من الصورة التذكارية".
وعلم من المصادر إن "هناك توجها لصياغة البيان بسرعة والعودة به إلى مجلس الوزراء بهدف إقراره وإحالته إلى مجلس النواب".
المصدر: اللواء
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