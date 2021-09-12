30
o
بيروت
29
o
طرابلس
30
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
28
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
ميقاتي إلى السراي اليوم و"الثقة" مضمونة: وعد "الحرّ" دَيْن!
Lebanon 24
12-09-2021
|
22:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت" نداء الوطن": مع انتهاء "سكرة" التكليف والتأليف، تستهل الحكومة الوليدة أسبوعها الأول بأجندة مدججة بالصواعق الاجتماعية والحياتية والحيوية، لا سيما مع احتدام أزمة البنزين والمازوت تحت وطأة حجب غالبية المحطات خراطيمها، وتوقف الشركات المستوردة عن تسليم المحروقات مقابل عدم فتح اعتمادات لتفريغ البواخر المنتظرة في عرض البحر... ولذلك فإنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سينتقل اليوم فور انتهاء جلسة "الصورة التذكارية" في قصر بعبدا إلى السراي الحكومي "لبدء العمل" لأنّ البلد لم يعد يملك "ترف تبديد مزيد من الوقت"، وفق تعبير مصادر مقربة منه، مؤكدةً أنّ "الملفات الداهمة تستوجب الإسراع في الخطوات، لكن لكي تبدأ الحكومة فعلياً بالعمل يجب أن تنال الثقة أولاً".
وهنا لوحظ خلال الساعات الأخيرة إطلاق "التيار الوطني الحر" حملة إعلامية تفتح "بازار" منح الثقة من عدمه للحكومة، غير أنّ أوساطاً واكبت المفاوضات التي سبقت ولادة الحكومة جزمت بأنّ هذا الموضوع محسوم بموجب "وعد قطعه رئيس الجمهورية ميشال عون بأن تنال الحكومة الثقة من قبل تكتل "لبنان القوي"، لقاء الحصة الوازنة التي حصل عليها العهد وتياره في تشكيلتها"، وبالتالي فإنّ "المسألة غير قابلة لإعادة النقاش فيها على قاعدة أن وعد نيل ثقة "التيار الحرّ" أصبح بمثابة "الدّيْن" في ذمة رئيس الجمهورية".
أما وقد تشكلت الحكومة وضمنت القوى التي تقف خلف تشكيلها تعبيد الطريق السريع أمام منحها الثقة البرلمانية، فإنّ اجتماع مجلس الوزراء الأول في القصر الجمهوري اليوم سيكون "فولكلورياً بروتوكولياً" لزوم مشهد استعراض "الكليشيهات" الرئاسية والتقاط الصورة التذكارية، على أن ينطلق العمل التنفيذي من السراي الكبير مع بدء اجتماعات لجنة صياغة البيان الوزاري، الذي "لن يكون مسهباً إنما ستكون فقراته محددة وصفحاته مقتضبة"، وفق تأكيد المصادر المقربة من رئيس الحكومة، لافتةً إلى أنّ "عمر الحكومة قصير نسبياً والانتخابات على الأبواب، ومهام الحكومة واضحة".
ومن هنا، تشير الأوساط إلى أنّ "البيان الوزاري سيكون بمعظم فقراته إصلاحياً، بشكل سيحدد خريطة الطريق الإصلاحية للحكومة"، مشددةً على أنّ كل المؤشرات المتواترة من مختلف المكونات الوزارية تؤكد أن صياغته "لن تأخذ وقتاً طويلاً، وأنّ الاتجاه هو نحو تسريع الخطوات الدستورية لإنجاز مسودة البيان ونيل الثقة البرلمانية على أساسها، لأنّ الجميع يعي متطلبات المرحلة ودقتها، والتعاطي مع الأمور الإجرائية سيكون على هذا الأساس"
تابع
الأكثر قراءة
عراك داخل وزارة الخارجية وهذه هي التفاصيل (صور وفيديو)
Lebanon 24
عراك داخل وزارة الخارجية وهذه هي التفاصيل (صور وفيديو)
11:00 | 2021-09-13
13/09/2021 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أرقام صادمة عن واقع اقتصاد لبنان.. ومؤسسة بارزة على شفير الهاوية
Lebanon 24
أرقام صادمة عن واقع اقتصاد لبنان.. ومؤسسة بارزة على شفير الهاوية
12:00 | 2021-09-13
13/09/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
Lebanon 24
معطيات هامة عن أزمة المحروقات.. إليكم الجديد
14:33 | 2021-09-13
13/09/2021 02:33:14
Lebanon 24
Lebanon 24
البنزين قد تتوفّر الخميس على السعر الجديد
Lebanon 24
البنزين قد تتوفّر الخميس على السعر الجديد
17:38 | 2021-09-13
13/09/2021 05:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... تغيير رمز الاتصال في هذه المناطق (صور)
Lebanon 24
إلى اللبنانيين... تغيير رمز الاتصال في هذه المناطق (صور)
13:54 | 2021-09-13
13/09/2021 01:54:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2021-09-14
الفشل ممنوع.. حكومة ميقاتي تبدأ مهمة وقف الانهيار
08:07 | 2021-09-14
يمق تسلم أوراق سيارتي الإطفاء من اللواء خير
07:45 | 2021-09-14
حواط قدم الى مشلب تصريحا أخيرا عن الذمة المالية
07:35 | 2021-09-14
الادانات مستمرة لكلام وهاب الأخير
07:15 | 2021-09-14
لجنة الصحة وافقت على ادخال تعديلات على اقتراح افادة الاطباء من الضمان الصحي بعد الـ64
07:02 | 2021-09-14
بري عرض الاوضاع مع السفيرة الفرنسية وتلقى برقيات من السيسي والكاظمي
فيديو
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
Lebanon 24
زيارة غير مُعلنة.. الأسد التقى بوتين في موسكو وهذا ما بحثاه (فيديو)
00:23 | 2021-09-14
14/09/2021 15:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
راغب علامة يُثير ضجة بوصلة رقص مع فنانة مصرية.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2021-09-13
14/09/2021 15:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
Lebanon 24
مطعم يغرق بالمياه... والزبائن يتناولون العشاء!
05:00 | 2021-09-11
14/09/2021 15:25:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact