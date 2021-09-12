لبنان

وزير الداخلية لـ"نداء الوطن": للمواءمة بين حرية التعبير وحماية الناس والاملاك العامة والخاصة

Lebanon 24
12-09-2021 | 22:34
A-
A+
Doc-P-863153-637671081339575017.JPG
Doc-P-863153-637671081339575017.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ردا على سؤال لـ"نداء الوطن": أنا لست من كوكب آخر، أنا وزير من طرابلس لكل لبنان ولكل اللبنانيين. علاقتي بأهلي في طرابلس علاقة محبة، فأنا واحد منهم، وكلها أيام قليلة وسترونني بين الناس وفي الشارع لأطمئن الجميع. أطلب من اللبنانيين أن يكونوا معنا وأن يثقوا بالدولة، ومن أهلي في طرابلس أن يكون أمن المدينة بالنسبة إليهم هو الأساس كما هو بالنسبة إلينا كمسؤولين أو كقوى أمنية، وأن نعمل سوياً لأمن المدينة واستقرارها. علينا المواءمة بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور للناس وبين حماية الناس وحماية الأملاك العامة والخاصة. بالنسبة لي الحرية مقدّسة، ولكن تتوقف حرية الشخص عندما يتعرض لحرية الغير. من المفروض أن يكون هناك شعور وطني لدى كل مواطن بأنه معني بالدولة كما هي معنية به".

وعن التدابير الأمنية في محيط منزله وملفات أخرى عدة، يقول: "أنا أحدثكم من هنا من منزلي من طرابلس. ليس هناك أي إقفال شوارع ولا مربّعات أمنية كما يروّج البعض على وسائل التواصل الإجتماعي. في الحقيقة كانت رؤيتي أن لا يحصل أي شيء قبل حضور الضابط الأمني المسؤول من بيروت ليحدّد أي نوع من الإجراءات سوف تُعتمد. أؤكد أنني لن أترك أحداً ينزعج مني وهذا ما هو قائم بالفعل، الناس مرتاحة، فأنا من الناس ومع الناس ولا أخاف من أهلي وأحبائي، والأمور تترتب بشكل يرضي الناس والجيران والطريق سالك أمام الجميع".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-09-14
08:07 | 2021-09-14
07:45 | 2021-09-14
07:35 | 2021-09-14
07:15 | 2021-09-14
07:02 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website