لبنان

عين ميقاتي على "رافعة عربية" لحكومته

Lebanon 24
12-09-2021 | 23:38
A-
A+
Doc-P-863165-637671119554064316.jpg
Doc-P-863165-637671119554064316.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتبت "الأنباء" الالكترونية: التحديات امام الحكومة كثيرة وكبيرة، وسيكون عليها بذل جهود كبيرة ووصل الليل بالنهار لمواجهتها كي لا تتحول الى نسخة منقحة عن الحكومة السابقة، لاسيما أن اللبنانيين ينتظرون منها الكثير، ويتطلعون بأمل الى ما إذا كانت قادرة وجادة. والتحدي الأكبر أمام الحكومة سيكون التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يتوقف على نجاحه وضع ركائز الخروج من الأزمة.

 

مصادر سياسية مطلعة لفتت عبر "الأنباء" الالكترونية الى رغبة حقيقية لدى الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي لإخراج البلد من هذه الازمة بكافة الوسائل المتاحة، ونقلت عنه إصراره على إعادة لبنان الى الحضن العربي بشكل عام، والخليجي بشكل خاص، وأنه فور نيل الحكومة الثقة سيقوم بجولة عربية تشمل المملكة العربية السعودية، ودولة الامارت العربية المتحدة، والكويت، وقطر، من أجل توفير الدعم اللازم للبنان، وإعادة العلاقات مع الأشقاء العرب الى سابق عهدها.

 

المصادر أشارت الى أن البيان الوزاري سيتضمن العناوين العريضة التي تشكل صلب الأزمة القائمة، من اجل العمل على حلها بالطرق المناسبة إذا أمكن، رغم إدراكها انها لن تستطيع إجتراح المعجزات.

 

 

 

 

 

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2021-09-14
07:15 | 2021-09-14
07:02 | 2021-09-14
06:54 | 2021-09-14
06:46 | 2021-09-14
06:42 | 2021-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website