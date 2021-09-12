عين ميقاتي على "رافعة عربية" لحكومته

كتبت "الأنباء" الالكترونية: التحديات امام الحكومة كثيرة وكبيرة، وسيكون عليها بذل جهود كبيرة ووصل الليل بالنهار لمواجهتها كي لا تتحول الى نسخة منقحة عن الحكومة السابقة، لاسيما أن اللبنانيين ينتظرون منها الكثير، ويتطلعون بأمل الى ما إذا كانت قادرة وجادة. والتحدي الأكبر أمام الحكومة سيكون التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يتوقف على نجاحه وضع ركائز الخروج من الأزمة.

مصادر سياسية مطلعة لفتت عبر "الأنباء" الالكترونية الى رغبة حقيقية لدى الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي لإخراج البلد من هذه الازمة بكافة الوسائل المتاحة، ونقلت عنه إصراره على إعادة لبنان الى الحضن العربي بشكل عام، والخليجي بشكل خاص، وأنه فور نيل الحكومة الثقة سيقوم بجولة عربية تشمل المملكة العربية السعودية، ودولة الامارت العربية المتحدة، والكويت، وقطر، من أجل توفير الدعم اللازم للبنان، وإعادة العلاقات مع الأشقاء العرب الى سابق عهدها.

المصادر أشارت الى أن البيان الوزاري سيتضمن العناوين العريضة التي تشكل صلب الأزمة القائمة، من اجل العمل على حلها بالطرق المناسبة إذا أمكن، رغم إدراكها انها لن تستطيع إجتراح المعجزات.