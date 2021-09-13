إشكال في محطة وقود في عكار.. ما خلفيته؟

وقع اشكال فردي في احدى المحطات في بلدة البرج في عكار بين عدد من الشبان و صاحب المحطة، بعد أن رفض الاخير تزويد السيارات بمادة البنزين للمواطنين الا للاشخاص المحسوبين عليه.



و قد طالب الأهالي الاجهزة الأمنية بضرورة حلّ أزمة المحروقات في المنطقة بعد تفاقمها.