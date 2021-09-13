لبنان

منافسة حامية داخل حزب سياسي بارز

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-09-2021 | 02:15
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شهدت الاشهر الماضية حراكاً جديا داخل احد الاحزاب البارزة في لبنان، في اطار المنافسة بين العديد من قياداته لتثبيت قواعد نفوذهم في بعض المناطق.

ووفق بعض المصادر "فان  هذه المنافسة استدعت تحركات حزبية ميدانية ليثبت كل طرف، او شخصية، قدرته على التأثير داخل الحزب اضافة الى قدراته الميدانية المهمة في هذه المرحلة".

وتوقعت المصادر "ان تستمر هذه التحركات الحزبية في اطار الكباش الداخلي في المرحلة المقبلة في ظل التوترات الحاصلة على المستوى الشعبي".

واشارت الى" ان ما حصل اخيرا في احدى المناطق من توتر لم يكن بعيدا عن هذا الكباش الحزبي الداخلي".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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