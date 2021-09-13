أزمة الاحزاب في زحلة!

تقول مصادر معنية بالواقع الانتخابي " ان المعركة الانتخابية التي تحضر لها الاحزاب التقليدية في زحلة ستكون صعبة في ظل الواقع الشعبي المستجد الذي يفرض نفسه على هذه الدائرة البقاعية".

وتضيف" ان قضاء زحلة يعتبر من اكثر الدوائر التي تعرضت فيها الاحزاب لخسائر شعبية بعد مرحلة ١٧ تشرين الامر الذي جعل من المجتمع المدني قوة قادرة على المنافسة فيها".

واعتبرت المصادرة ان قدرة الاحزاب على عقد تحالفات واسعة في ما بينها قد يقلل حجم خسائرها ويمكنها من تحقيق نتيجة جيدة، لكن في حال بقيت مشتتة في عدة لوائح فإن معركتها ستكون صعبة".