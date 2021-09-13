قهوجي أمام القاضي بيطار.. والاهالي يتراجعون

أغلق أهالي شهداء جريمة انفجار مرفأ بيروت مدخل البوابة رقم 9 في المرفأ.

وأعلن المتحدث باسم الأهالي إبراهيم حطيط أنّ المرفأ بات رهينة بيدهم حتى موعد مثول العماد جان قهوجي أمام المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، مهددين بإغلاق البوّابة رقم 14 في حال عدم حصول ذلك.

وباشر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار في هذه الأثناء، جلسة استجواب قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي بصفة مدعى عليه في القضية، بحضور وكيله المحامي أنطوان طوبيا وفريق الادعاء الشخصي الذي يمثل أهالي الضحايا والمتضررين.



في هذا الوقت، أعلن الاهالي تعليق تحركهم أمام المرفأ.



