لبنان

أزمة البنزين الى مزيد من التأزم.. هذه آخر التطورات

Lebanon 24
13-09-2021 | 01:09
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غرد عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس على حسابه عبر "تويتر" وكتب: "لا حل لهذا الوضع الا بالسماح لبواخر البنزين الراسية في مياهنا بتفريغ حمولاتها فوراً، اما عملاً بالية الاسعار المعتمدة حالياً او بعد الاتفاق بين وزارة الطاقة ومصرف لبنان على الالية التي يجب اعتمادها لاصدار جدول تركيب اسعار جديد. عدم اتخاذ القرار سيفاقم الازمة اكثر فاكثر".
الى ذلك، أشار نقيب موزعي المحروقات فادي ابو شقرا في حديث لصوت لبنان الى ان عدداً كبيراً من المحطات رفض استلام مادة البنزين ومعظم الشركات المستوردة لم تعد تملك المادة فيما البواخر تنتظر القرار الحاسم من مصرف لبنان.
 
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