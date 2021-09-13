لبنان

في البقاع.... مخابرات الجيش أوقفت مشتبها بضلوعه بعمليات تزوير

Lebanon 24
13-09-2021 | 01:18
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داهمت قوة من مخابرات الجيش في البقاع بلدة الخضر، جنوبي مدينة بعلبك واوقفت المدعز ع. ح المطلوب بموجب عشرات مذكرات التوقيف بجرائم متعددة، منها تزوير مستندات بحسب مراسلة "لبنان 24"
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البقاع

مخابرات الجيش

توقيف

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