في البقاع.... مخابرات الجيش أوقفت مشتبها بضلوعه بعمليات تزوير

داهمت قوة من مخابرات الجيش في البقاع بلدة الخضر، جنوبي مدينة بعلبك واوقفت المدعز ع. ح المطلوب بموجب عشرات مذكرات التوقيف بجرائم متعددة، منها تزوير مستندات بحسب مراسلة "لبنان 24"