عراجي: تأمين الطبابة حق لكل مواطن ومدخل للاستقرار

أعادة هيكلة القطاع الصحي،تصحيح العلاقة بين المؤسسات الضامنة والمستشفيات،الفروقات الخيالية للأستشفاءالتي يدفعها المريض المنهك ماديآ، فقدان الأدوية،الأسعار الباهظةللمستلزمات الطبية،يجب ان تكون من أولويات الحكومة الجديدة
تأمين الطبابةحق لكل مواطن ومدخل أساسي للأستقرار الاجتماعي
— Dr Assem Araji - الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) September 13, 2021
أعادة هيكلة القطاع الصحي،تصحيح العلاقة بين المؤسسات الضامنة والمستشفيات،الفروقات الخيالية للأستشفاءالتي يدفعها المريض المنهك ماديآ، فقدان الأدوية،الأسعار الباهظةللمستلزمات الطبية،يجب ان تكون من أولويات الحكومة الجديدة
تأمين الطبابةحق لكل مواطن ومدخل أساسي للأستقرار الاجتماعي