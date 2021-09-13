عراجي: تأمين الطبابة حق لكل مواطن ومدخل للاستقرار

غرّد رئيس لجنة الصحة النائب عاصم عراجي عبر "تويتر": "إعادة هيكلة القطاع الصحي، تصحيح العلاقة بين المؤسسات الضامنة والمستشفيات، الفروقات الخيالية للاستشفاء التي يدفعها المريض المنهك ماديًا، فقدان الأدوية، الأسعار الباهظة للمستلزمات الطبية، يجب ان تكون من أولويات الحكومة الجديدة. تأمين الطبابة حق لكل مواطن ومدخل أساسي للاستقرار الاجتماعي".

أعادة هيكلة القطاع الصحي،تصحيح العلاقة بين المؤسسات الضامنة والمستشفيات،الفروقات الخيالية للأستشفاءالتي يدفعها المريض المنهك ماديآ، فقدان الأدوية،الأسعار الباهظةللمستلزمات الطبية،يجب ان تكون من أولويات الحكومة الجديدة

تأمين الطبابةحق لكل مواطن ومدخل أساسي للأستقرار الاجتماعي — Dr Assem Araji - الدكتور عاصم عراجي (@dr_assem_araji) September 13, 2021