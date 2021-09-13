عبدالله: حجم التراخي المجتمعي مع كورونا أصبح مقلقا

حجم التراخي المجتمعي مع كورونا أصبح مقلقا.
تجمعات في الأفراح والتعازي والمناسبات الاجتماعية،بدون أية تدابير وقائية وتباعد إجتماعي...
الاصابات تزداد ،وهناك حالات حرجة كثيرة في المستشفيات....
حذاري التفلت والأستهتار في ظل أوضاعنا الأقتصادية الصعبة،والتدهور في نظامنا الاستشفائي...
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 13, 2021
حجم التراخي المجتمعي مع كورونا أصبح مقلقا.
تجمعات في الأفراح والتعازي والمناسبات الاجتماعية،بدون أية تدابير وقائية وتباعد إجتماعي...
الاصابات تزداد ،وهناك حالات حرجة كثيرة في المستشفيات....
حذاري التفلت والأستهتار في ظل أوضاعنا الأقتصادية الصعبة،والتدهور في نظامنا الاستشفائي...