عبدالله: حجم التراخي المجتمعي مع كورونا أصبح مقلقا

غرد النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "حجم التراخي المجتمعي مع كورونا أصبح مقلقا. تجمعات في الأفراح والتعازي والمناسبات الاجتماعية، من دون أي تدابير وقائية وتباعد اجتماعي. الاصابات تزداد، وهناك حالات حرجة كثيرة في المستشفيات. حذار التفلت والاستهتار في ظل أوضاعنا الاقتصادية الصعبة والتدهور في نظامنا الاستشفائي".

حجم التراخي المجتمعي مع كورونا أصبح مقلقا.

تجمعات في الأفراح والتعازي والمناسبات الاجتماعية،بدون أية تدابير وقائية وتباعد إجتماعي...

الاصابات تزداد ،وهناك حالات حرجة كثيرة في المستشفيات....

حذاري التفلت والأستهتار في ظل أوضاعنا الأقتصادية الصعبة،والتدهور في نظامنا الاستشفائي... — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) September 13, 2021