خضر: على الاتحادات البلدية والبلديات القيام بدورها حفاظا على مصالح الناس

التقى محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في مكتبه في مركز المحافظة في بعلبك، رئيس اتحاد بلديات بعلبك علي فياض ياغي الذي عرض لواقع محطات المحروقات في بعلبك، شارحا أنه "من أصل نحو 45 محطة، لا يتجاوز عدد المحطات التي تبيع البنزين الـ 4 محطات، ما يسبب الأزمة".وتناول "الخطة التي سيقوم بها الاتحاد بالتعاون مع الشرطة البلدية والقوى الأمنية مع أجل تخفيف أزمة طوابير السيارات على المحطات".بدوره، أعطى المحافظ خضر توجيهاته، مشددا على "ضرورة قيام الاتحادات البلدية والبلديات بدورها حفاظا على مصالح الناس ومنع الاستغلال والاحتكار وفق الصلاحيات التي منحها إياها القانون والأنظمة المرعية".