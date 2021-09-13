مجلس الوزراء يفتتح جلساته اليوم في بعبدا.. صورة تذكارية وخلوة بين عون وميقاتي

يعقد مجلس الوزراء جلسته الاولى عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، تستهل بكلمتين لكل من الرئيسين عون وميقاتي، ومن ثم يتم تشكيل لجنة صوغ البيان الوزاري.يسبق الجلسة التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة على درج حديقة الرؤساء، في حضور الرؤساء عون وبري وميقاتي.كما تعقد خلوة قبل الجلسة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ينضم اليهما رئيس مجلس النواب فور وصوله.