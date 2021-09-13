نجم تعود من فرنسا اليوم وموعد التسليم والتسلم يحدد لاحقا

تعود وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم الى بيروت اليوم قادمة من فرنسا بعد أن سافرت في مطلع الأسبوع الماضي لظرف صحي عائلي، على أن يُحدد موعد التسليم والتسلّم بينها وبين وزير العدل الجديد القاضي هنري خوري في وقت لاحق.