لبنان

وزير البيئة: الحكومة ستعمل بروح الفريق الواحد

Lebanon 24
13-09-2021 | 02:59
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أكد وزير البيئة الجديد ناصر ياسين، في حديث الى صوت كل لبنان 93.3، أن هدف الحكومة هو النجاح في ملفات عدة أبرزها "إطفاء الحرائق المشتعلة" في ما خص موضوع الدعم الذي يرتبط بالمحروقات والكهرباء والأدوية، مشيراً الى أن الخطة التالية هي إدارة الأزمة بشكل أفضل والانفتاح على المجتمع الدولي، بالتشارك مع كل فئات المجتمع والمعنيين بالملفات.

وأعلن أن هذه المواضيع ستكون حاضرة على طاولة مجلس الوزراء في جلسته اليوم.

ياسين لفت الى أن الحكومة ستعمل بروح الفريق الواحد، كاشفاً أن الاجتماعات التي حصلت خلال اليومين الماضيين بيّنت أن الجميع يريدون التعاون لإنجاح مهمة الحكومة، خصوصاً أن ترف الوقت غير موجود لدى الحكومة فالبلد في حال طوارئ، قائلا: مهلة 100 يوم يجب ألا تكون موجودة في قاموس الحكومة والوزراء.
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