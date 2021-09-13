لبنان

وزير التربية: لا خيار أمام الحكومة إلا النجاح

Lebanon 24
13-09-2021 | 03:20
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أكد وزير التربية الجديد عباس الحلبي، أنه سيسعى الى إنجاح العام الدراسي عن طريق التعليم الحضوري، لافتاً الى أن المعلمين والمدارس يحتاجون الى الكثير من المستلزمات وأنه سيعمل على تأمين المساعدات بما يجعل انطلاقة العام ممكنة، كما أنه سيبحث في مطالب الاساتذة من أجل العمل على تلبية بعضها.

وناشد الحلبي الهيئة التعليمية إعطاءه والحكومة فرصة حتى يتمكن من معالجة مطالبها.

وأوضح الحلبي أن الأولويات كثيرة بدءا من الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وتأمين المستلزمات الحياتية اليومية للمواطنين، لافتاً الى ضرورة اتخاذ الكثير من الإجراءات التي توحي بالثقة لإعادة التعاطي مع العالم الخارجي لأن لبنان كان في عزلة.

وشدد على أنه يجب على الحكومة أن تنفتح نحو العالم العربي والبيئة الحاضنة للبنان، والعمل على تجديد العلاقات التي تساعد في وصول مساعدات لمعالجة الضائقة الاجتماعية.
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