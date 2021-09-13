لبنان

بسبب نفاد البنزين.. أطباء يتوقفون عن العمل!

Lebanon 24
13-09-2021 | 03:29
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 ناشد نقيب اطباء لبنان البروفسور شرف ابو شرف في بيان، جميع المسؤولين" تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للطاقم الطبي والتمريضي على كل محطات الوقود وفي أوقات معينة يوميا".


وقال: "رغم كل الجهود التي بذلتها نقابة الاطباء مع المعنيين كافة لتأمين مادة البنزين لسيارات الأطباء والممرضات، ما تزال النتائج خجولة والمعاناة كبيرة،‏ ‏ما حدا ببعض الأطباء في مناطق لبنانية عدة بالتوقف قسرا عن العمل".

اضاف البيان: "ان هذا التوقف القسري سيؤدي إلى أزمة صحية كارثية، بخاصة على مرضى الطوارئ والقلب والعمليات الجراحية وحوادث السير. لذا تناشد نقابة الأطباء مجددا جميع المسؤولين والمعنيين لتحمل مسؤولياتهم و إعطاء الأولوية للطاقم الطبي والتمريضي، وفتح خط خاص لهم على جميع محطات الوقود في أوقات معينة يوميا".

وختم: "كفانا هجرة وإذلالا، فلنعمل على تحفيزهم على البقاء في لبنان".
 
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