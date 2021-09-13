بسبب نفاد البنزين.. أطباء يتوقفون عن العمل!

ناشد نقيب اطباء لبنان البروفسور شرف ابو شرف في بيان، جميع المسؤولين" تحمل مسؤولياتهم وإعطاء الأولوية للطاقم الطبي والتمريضي على كل محطات الوقود وفي أوقات معينة يوميا".وقال: "رغم كل الجهود التي بذلتها نقابة الاطباء مع المعنيين كافة لتأمين مادة البنزين لسيارات الأطباء والممرضات، ما تزال النتائج خجولة والمعاناة كبيرة،‏ ‏ما حدا ببعض الأطباء في مناطق لبنانية عدة بالتوقف قسرا عن العمل".اضاف البيان: "ان هذا التوقف القسري سيؤدي إلى أزمة صحية كارثية، بخاصة على مرضى الطوارئ والقلب والعمليات الجراحية وحوادث السير. لذا تناشد نقابة الأطباء مجددا جميع المسؤولين والمعنيين لتحمل مسؤولياتهم و إعطاء الأولوية للطاقم الطبي والتمريضي، وفتح خط خاص لهم على جميع محطات الوقود في أوقات معينة يوميا".وختم: "كفانا هجرة وإذلالا، فلنعمل على تحفيزهم على البقاء في لبنان".