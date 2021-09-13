لبنان

مروج مخدرات في قبضة شعبة المعلومات.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-09-2021 | 03:34
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الأمــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

نتيجةً للتحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، من كشف هوية مروج مخدّرات ينشط حديثاً في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان، ويدعى:

- م. ص. (من مواليد عام 1958، لبناني)

وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريات الشّعبة من توقيفه في محلّة سن الفيل.

بتفتيش مكان إقامته الكائن في المحلّة ذاتها، تم ضبط /1,95/ كلغ من حشيشة الكيف، موضّبة في علب بلاستيكية ومظاريف من النايلون. إضافةً إلى ضبط دفاتر ورق لف سجائر، وأكياس ومظاريف نايلون فارغة، تُستخدم لتوضيب المخدّرات.

 بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة تجارة وترويج المخدّرات لحسابه الخاص حيث يقوم بتخزين المخدّرات وتوضيبها في منزله ليُروّجها لاحقاً على الزبائن.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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