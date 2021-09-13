عمال وموظفو المعاينة الميكانيكية الى الشارع

نفذ موظفو وعمال مركز المعاينة الميكانيكية بمشاركة الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري ممثلا بالنقيب شادي السيد وقفة احتجاجيه بعد توقف رواتبهم منذ ما يقارب الثلاثة اشهر .الموظفون والذي يبلغ عددهم اربعين عاملا وموظفا يرفضون اتخاذ الشركة اي اجراء بحقهم او التوجه الى فسخ عقود العمل ، مطالبين الوزارات المعنية والحكومة الجديدة منع اي ظلم يلحق او قد يلحق بهم اليوم او في المستقبل.السيد أكد تضامنه معهم ومع عائلاتهم وهم يتحملون أعباء اضافية نتيجة تفاقم الأزمة المعيشية وقدوم العام الدراسي.وشدد السيد على ضرورة حسم مستقبل المعاينة في كل لبنان و على مسارعة وزير الداخلية الجديد لحل هذه المعضلة بما يحفظ حقوق الشعب اللبناني برمته وحقوق العمال والموظفين في مراكز المعاينة .من جهته الموظف في مركز المعاينة نور صبحة طالب الحكومة العتيدة ووزير الداخليه النظر في حقوقهم الضرورية والانسانيه.