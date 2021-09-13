لبنان

كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
13-09-2021 | 05:07
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، يتحول ليلا الى غائم جزئيا ويتكون الضباب على المرتفعات.
وجاء في النشرة الاتي:


- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها السنوية حتى يوم الأربعاء، حيث يتحول الى متقلب نسبيا مع انخفاض درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية.
(معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و 32)


- الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات.


الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات، يتحول ليلا الى غائم جزئيا ويتكون الضباب على المرتفعات.


الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية كما يتشكل ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات ، ويتوقع هطول امطار خفيفة ومتفرقة أحيانا اعتبارا من الظهر.


الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات كما تهطل أمطار خفيفة متفرقة أحيانا.


- الحرارة على الساحل من 25 الى 31 درجة، فوق الجبال من 16 الى 25 درجة، في الداخل من 19 الى 31 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ، شمالية غربية الى شمالية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.
- الانقشاع:جيد على الساحل، متوسط على المرتفعات بسبب الضباب .
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65و 75%
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29 درجة.
- الضغط الجوي: 758 ملم زئبق
- ساعة شروق الشمس: 6,20
- ساعة غروب الشمس: 18,47
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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