لبنان

قرداحي: أنا متّهم.. "حدا بيصدّق؟"!

Lebanon 24
13-09-2021 | 06:18
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أكد وزير الاعلام جورج قرداحي خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء الاولى إنّ الرئيس نجيب ميقاتي لديه نية بتكثيف جلسات مجلس الوزراء ولنسميها حكومة الأمل والعمل".
 
وردّ قرداحي على سؤال أحد الصحافيين بالقول: "أنا متّهم بالمس بالحريات الاعلامية بس حدا بيصدّق؟ كلامي كان واضحا بالأمس وتمنّيت على وسائل الاعلام ان تمتنع عن استقبال الضيوف الذين يصوّرون البلد وكأنه ذاهب إلى الخراب".

وأضاف: "أكبر بالإعلام الصادق والهادف والنقي، جميعنا لبنانيون ولا حرية "لا متناهية" تتعدى على الوطن، لأن التمادي بالإعلام احياناً يصيب الوطن بالصميم".
 
وتابع: "نريد نفحة أمل من الاعلاميّين لأنّ لبنان يحتاج الى جهود الجميع وقبل تشكيل الحكومة بدأ الانتقاد وتمنّوا لنا التوفيق".
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